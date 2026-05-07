В Орехово-Зуевском округе ветерану СВО вручили Георгиевский крест

Орден Святого Георгия — Георгиевский крест IV степени вручили ветерану СВО Магамеду Амарову 7 мая в Орехово-Зуевском округе. Награду за подвиги и отличия в боях передал глава муниципалитета Руслан Заголовацкий, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Торжественная церемония прошла во время открытия традиционного автопробега перед Днем Победы в Орехово-Зуевском округе. Награду Магамеду Амарову вручили за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции.

«Сегодня наши товарищи, участвующие в специальной военной операции, продолжают дело победителей нацизма. Это дело непростое, но правое», — подчеркнул Руслан Заголовацкий.

Магамед Амаров 25 лет служил в ОМОНе и вышел на пенсию по выслуге лет. В 2024 году он добровольцем вступил в ряды Вооруженных сил России. В боях под Макеевкой боец лишился обеих ног, прошел длительную реабилитацию и в конце 2025 года стал чемпионом турнира в Москве по жиму лежа в стритлифтинге.

Сейчас ветеран занимается парадайвингом. Этот проект реабилитации участников СВО реализуется в Орехово-Зуевском округе и является уникальным для Подмосковья. В воде снижается нагрузка на тело, движения выполняются свободнее, что помогает задействовать все группы мышц без боли и перегрузок.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в «Ясенках» обновили оборудование для реабилитации участников СВО.

«Центр открылся в 2007-м на базе детского пионерского лагеря, а с февраля 2023 года стал принимать вернувшихся с СВО бойцов. Конечно, инфраструктура требовала модернизации, о чем нам говорили сами ребята», — отметил губернатор.