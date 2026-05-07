Чемпиона РФ по функциональному многоборью застрелили в Калуге

Тренер и гимнаст Дмитрий Исаев погиб от трех выстрелов в Калужской области

В Калужской области трагически погиб чемпион России по функциональному многоборью, тренер и кандидат в мастера спорта по спортивной гимнастике Дмитрий Исаев. Информацию подтвердил спортивный клуб, в котором он состоял и работал в последнее время.

Происшествие случилось ночью. По данным Telegram-канала SHOT, нападавший выстрелил в спортсмена около трех раз. Исаев скончался в больнице. Друзья погибшего утверждают, что конфликтов у него не было.

Подозреваемого в убийстве задержали уже за пределами Калуги. По предварительной информации, ему 41 год. После преступления он пытался скрыться, но силовикам удалось его найти.

В клубе выразили соболезнования родным, близким и всем, кто знал Дмитрия Исаева. Для поддержки семьи спортсмена организован сбор средств. Дата и время прощания будут объявлены позднее.

