В Коломне хозяйство готовит сады к новому сезону

Крестьянско-фермерское хозяйство «Екатерининские сады» в Коломне проводит обрезку деревьев и готовит технику к новому аграрному сезону. Работы идут на площади 173 гектара, опрыскивание планируют завершить до начала цветения.

В крестьянско-фермерском хозяйстве «Екатерининские сады» продолжается активная подготовка к сезону. В садах проводят обрезку деревьев — это один из ключевых этапов перед началом вегетации. Параллельно убирают старые колышки, расчищают территорию и обрабатывают участки с разросшейся травой.

Следующим этапом станет опрыскивание. Его планируют выполнить до начала цветения, чтобы защитить растения и обеспечить нормальное развитие завязи. Работы стараются завершить в сжатые сроки, пока позволяют погодные условия.

Общая площадь хозяйства составляет 173 гектара, из них около 81 гектара занято садами. Основная культура — вишня, также выращивают черную смородину, недавно заложены яблоневые посадки. Осенью площадь вишневых садов планируют увеличить до 100 гектаров, постепенно расширят и посадки смородины.

Прошлый сезон оказался сложным из-за погоды, поэтому урожай был небольшим. Основной объем ягод реализовали напрямую — покупатели приезжали в хозяйство. В этом году рассчитывают на более высокий урожай, уже достигнуты договоренности с партнерами по оптовым поставкам.

Кроме садов, в хозяйстве работает пасека. Сейчас сотрудники проверяют состояние ульев после зимы. На территории насчитывается около 50 пчелиных семей. До начала цветения вишни остается немного времени, и от текущей подготовки зависит результат всего сезона.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что в Московской области работает порядка 2 тыс. предприятий сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, на них трудятся свыше 100 тыс. человек.

«Все вы вносите вклад в развитие сельского хозяйства — усердие каждого фермера и новаторские решения крупных игроков рынка обеспечивают лидирующие позиции Подмосковья в АПК», — заявил Воробьев.