Глава Одинцовского округа проверил поликлиники в Новоивановском

Глава Одинцовского округа Андрей Иванов 5 мая осмотрел детскую и взрослую поликлиники в поселке Новоивановское. Медучреждения открылись в конце 2025 года в ЖК «Инновация» и рассчитаны на 62 посещения в смену каждое, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Детская поликлиника площадью 637 квадратных метров расположена на первом этаже дома № 5 по бульвару Эйнштейна. Она работает с декабря 2025 года и является подразделением Немчиновской амбулатории. К медучреждению прикреплены около 2 тыс. детей, прием ведут пять специалистов. В обычные дни сюда обращаются 40–50 пациентов, в сезон простуд — до 100. Открыты кабинеты вакцинации, забора крови и ЭКГ, продолжается подбор трех врачей.

«Новая детская поликлиника в жилом комплексе «Инновация» работает с декабря 2025 года, к ней прикреплено около 2 тысяч детей. Прием ведут 5 специалистов, в день сюда обращаются 40–50 человек, в периоды сезонных заболеваний поток доходил до 100 пациентов. Работают кабинеты вакцинации, забора крови и ЭКГ. Остаются открытыми три вакансии, подбор врачей продолжается», — сообщил Андрей Иванов.

Взрослая поликлиника находится в соседнем доме № 5/1. К ней прикреплены более 6,7 тыс. человек. Здесь оказывают первичную медицинскую помощь, проводят первый этап диспансеризации и вакцинацию. Прием ведут пять терапевтов, хирург, невролог, офтальмолог и гинеколог, работают кабинеты забора крови, УЗИ и ЭКГ. В штат также подбирают оториноларинголога, который будет принимать и детей.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее обратил внимание на важность работы первичного звена здравоохранения.

«Мы и дальше будем осуществлять и строительство, и капитальный ремонт поликлиник. Это часто подчеркивает наш президент (Владимир Путин — ред.). Именно работа первичного звена», — сказал Воробьев.