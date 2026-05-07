В Подмосковье отремонтируют 90 км дорог к мемориалам ВОВ

В 2026 году в Подмосковье обновят более 90 км покрытия на региональных дорогах, ведущих к памятникам и мемориалам Великой Отечественной войны. Работы пройдут на более чем 20 участках в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В ремонтный сезон специалисты Мосавтодора приведут в порядок подъезды к памятным местам в разных округах региона. Сейчас работы идут на трех дорогах — в Жуковском, Клину и Серпухове.

Министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин отметил, что ежегодно в программу включают дороги к мемориалам, аллеям славы и братским могилам.

«В этом году специалисты Мосавтодора обновят более 90 км покрытия на подъездах к памятным местам. Сейчас работы ведутся на трех таких дорогах в Жуковском, Клину и Серпухове», — сообщил Сибатулин.

В Жуковском ремонтируют 3,5 км Туполевского шоссе — от улицы Фрунзе до кольцевой развязки с памятником самолету Ту-144. Дорогу не обновляли с 2013 года. Ею ежедневно пользуются более 12 тыс. автомобилистов, в том числе направляющиеся к аэропорту Жуковский.

В Серпухове меняют около 4 км покрытия на дороге «Лукьяново — Птицесовхоз» до границы с Тульской областью. В деревне Щеболово расположен памятник погибшим в годы ВОВ.

В Клину фрезеруют более 17 км покрытия на участке «М-10 „Россия“ — Зубово — МБК» от мемориала у СНТ «Гермес» до деревни Синьково. После ремонта жители девяти населенных пунктов смогут безопаснее выезжать на Ленинградское шоссе и в Клин.

В министерстве добавили, что в 2022–2025 годах в регионе отремонтировали свыше 40 км таких дорог, из них более 12 км — в 2025 году.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что тема дорог очень важна, при этом ряд вопросов требует дополнительного разъяснения жителям.

«Весенне-летний период — это активная фаза ремонтов, капитальных ремонтов дорог, мостов. И сегодня ряд направлений требует дополнительного разъяснения», — уточнил Воробьев.