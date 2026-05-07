В Подмосковье переселенцы могут купить квартиры по сертификату

Жители аварийных домов в Подмосковье могут приобрести новое жилье по сертификату в любом городском округе региона. В качестве примера доступны квартиры в жилых комплексах Наро-Фоминска и Долгопрудного, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

ЖК «Времена года» расположен в Наро-Фоминском городском округе и сочетает городской комфорт с загородной средой. В 15 минутах находятся четыре школы, восемь детских садов, детская и взрослая поликлиники, спорткомплекс с бассейном и кинотеатр. В рамках второй и третьей очередей запланировано строительство собственного детского сада и школы.

На первых этажах домов работают пункты выдачи интернет-заказов, продуктовые магазины, аптека, стоматология, салон красоты и кафе. Территорию оснастят системой «Безопасный регион». Во второй очереди предусмотрено 565 машино-мест на парковках, в третьей — многоуровневый паркинг. Покупателям доступны квартиры от студий до трехкомнатных с балконами, просторными кухнями и гардеробными, в том числе семейные варианты с лоджиями и дополнительными санузлами.

ЖК «Бригантина» строится в городском округе Долгопрудный у набережной канала имени Москвы. Рядом расположена станция МЦД-1 «Водники», до МКАД — около 5 километров. Проектом предусмотрено 14 монолитных домов высотой до 23 этажей и объекты инфраструктуры. Уже открыты три детских сада на 435 мест и детская поликлиника на 95 посещений в смену, введен многоуровневый паркинг на 813 машино-мест.

В комплексе представлены различные планировки, в том числе с возможностью индивидуальной перепланировки. В регионе также работают крупные застройщики, которые реализуют проекты комплексного развития территорий с созданием необходимой социальной и транспортной инфраструктуры.

Как ранее сообщил губернатор региона Андрей Воробьев,на территории Московской области в новых жилых домах теперь планируется делать не один нежилой этаж, а два для размещения бизнеса.

«Мы сейчас рассматриваем не 1 этаж нежилой, а, например, 2 этажа для того, чтобы больше качественных услуг или офисов располагалось в микрорайонах, которые сегодня строятся», — сообщил Воробьев.