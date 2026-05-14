Онищенко заявил, что на создание вакцины от хантавируса уйдет несколько лет

Академик РАН, эпидемиолог Геннадий Онищенко рассказал, что вакцину от хантавируса, вспышка которого произошла на круизном лайнере, создать можно. Однако это может занять несколько лет, сообщает ТАСС .

По его словам, задача перешла из разряда научных в технологические — вакцину можно сделать по образу и подобию коронавирусных препаратов. Но полный цикл регистрации, включающий доклинические и три этапа клинических испытаний, потребует нескольких лет.

Онищенко также отметил, что остается открытым вопрос, от какого именно штамма разрабатывать вакцину — всего их более 40, но создавать препараты против всех необходимости нет. Кроме того, нужно определить, кого именно прививать.

Ранее Онищенко рассказал о различиях проявления хантавирусов в Европе и Америке.

