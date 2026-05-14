«Почта России» стала логистическим партнером Портала поставщиков

Теперь работающие на Портале поставщиков предприниматели смогут экономить время на поиск логистического оператора и следить за статусом отправления в удобном интерфейсе без необходимости переходить на другой ресурс.

«Мы запускаем информационный обмен между Порталом поставщиков и „Почтой России“. Это нововведение будет особенно полезным для предпринимателей, не имеющих собственных логистических структур, а также для заказчиков из отдаленных регионов. При заключении сделки на площадке поставщики смогут перейти на ресурс „Почты России“ и организовать доставку своего товара со склада в любую точку страны. Это позволит не тратить время на поиск логистического оператора, а вместо этого участвовать в новых закупках и развивать бизнес. Следить за статусом отправления можно будет непосредственно на Портале поставщиков», — прокомментировал Пуртов.

Соглашение было подписано в рамках XXI Всероссийского форума-выставки «Госзаказ».

«Подписание соглашения с департаментом города Москвы по конкурентной политике и сотрудничество с „Почтой России“ предоставит поставщикам портала автоматизированные логистические решения, позволяющие осуществлять доставку товаров по всей территории страны. „Почта России“ имеет более 64 млн километров логистических маршрутов, позволяя создать условия для инновационного роста и повышения качества услуг для всех участников процесса», — отметила директор группы регионов Москва и Черноземье «Почты России» Ксения Ефимова.

Портал поставщиков был создан в 2013 году для автоматизации закупок малого объема и зарекомендовал себя как эффективный инструмент, обеспечивающий взаимодействие государственных заказчиков и бизнеса.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.