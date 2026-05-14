Стало известно, сколько россиян хотят купить отечественное авто в 2026 году

Почти треть россиян планируют купить отечественную машину в 2026 году. К такому выводу пришли аналитики «Авито Авто» и «Авито Рекламы», опросив 10 000 человек. Результаты исследования есть в распоряжении РИАМО.

42% участников опроса вообще собираются приобрести автомобиль — новый или с пробегом. Из них 32% рассматривают российские марки. При этом 7% хотят только отечественные модели, а 25% допускают и иномарки.

Из чего выбирают

Среди тех, кто присматривается к российскому автопрому, лидером ожидаемо стала LADA — ее выбирает каждый второй (49%). На втором месте Solaris с 22%, замыкает тройку «Москвич» (12%). Интересно, что 10% опрошенных уже присматриваются к Volga, хотя продажи этих машин стартуют только летом 2026 года.

Что касается типа кузова, то здесь в фаворитах седаны (26%) и кроссоверы с внедорожниками (23%). Универсалы нравятся 16% респондентов, лифтбеки и хэтчбеки — 9%. Минивены и пикапы делят поровну — по 5%. Остальные 16% еще не определились. Средний бюджет на покупку — около 2 миллионов рублей.

Руководитель продаж направления «Новые авто» в «Авито» Артем Хомутинников объясняет интерес к российским машинам прагматизмом. Люди ценят доступную цену (50%), простоту и дешевизну обслуживания (47%), а также наличие запчастей без задержек (35%). По его словам, на рынке появились новые бренды — Solaris, TENET, XCITE, а летом стартуют продажи Volga, так что выбор у водителей становится шире.

Кто чаще всего покупает российские авто

Интерес к отечественным авто выше всего у молодежи 18–24 лет: 12% из них хотят только российские машины — это почти вдвое больше среднего. В остальных возрастных группах показатели скромнее: от 4 до 8%. Мужчины чуть чаще женщин присматриваются к отечественному автопрому — 35% против 29%.

Покупатели предпочитают искать машину на сайтах с объявлениями (48%), почти столько же идут в официальные дилерские центры (44%), 34% заходят на специализированные автомобильные порталы. Авторынки выбирают 21%, частных продавцов — 18%, автоброкеров — только 7%.

Узнают о продаже отечественных автомобилей в основном из рекламы на сайтах объявлений (53%). Еще 41% полагаются на рекомендации друзей и родственников, а 31% — на рекламу в поисковиках.

Директор «Авито Рекламы» и стратегических партнерств Яков Пейсахзон отмечает, что реклама в автомобильной категории работает не просто на охваты, а на реальные покупки. «Авито» помогает брендам и дилерам показывать рекламу тем, кто уже заинтересован в приобретении машины, и тем самым экономить маркетинговый бюджет.

