Онищенко предупредил о мутации хантавируса и передаче от человека к человеку

Тип хантавируса Андес, вспышка которого произошла на круизном лайнере, мутирует и постепенно приспосабливается к человеку. Об этом заявил академик РАН, эпидемиолог, заместитель президента РАО Геннадий Онищенко, сообщает ТАСС .

По его словам, штаммы ежегодно меняют свою последовательность и хорошо обходят иммунитет.

«Пока хантавирусы, к счастью, маловирулентны, малоконтагиозны, хотя уже от человека к человеку начали потихоньку передаваться», — отметил Онищенко.

Он также добавил, что вспышка Андеса в 2018 году в Аргентине показала высокую летальность вируса — до 35%. При этом он подчеркнул, что новая вспышка на круизном лайнере не угрожает России.

