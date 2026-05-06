Разбитая Ferrari рэпера Navai не была зарегистрирована в ГАИ

Разбитая Ferrari репера Наваи Бакирова, более известного как Navai, не состояла на учете в Госавтоинспекции (ГАИ). Премиальный спорткар стоимостью около 55 миллионов рублей принадлежал исполнителю, однако в ГАИ машину не регистрировали, и государственных номеров у нее не было, сообщает Baza .

Поврежденный автомобиль восстановить уже невозможно. Уцелевшие детали оказались неликвидными и на российском рынке разбора не пользуются спросом.

Представитель дилерского центра Ferrari в ОАЭ сообщил, что одной из возможных причин аварии могла стать разница давления в шинах. Если в одном из колес — предположительно в правом — давление было ниже, чем в другом, то при резком разгоне и передаче огромной мощности на колеса автомобиль могло резко увести в сторону.

По такой схеме, пояснил представитель, обычно и развивается подобная авария: водитель ощущает сильный рывок руля, заднюю часть машины начинает сносить, после чего спорткар уходит в занос. Именно этот сценарий, вероятно, и привел к происшествию с участием Navai.

После аварии репера вызвали на допрос, но затем отпустили.

