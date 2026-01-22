Стало известно о необычном случае с танкерами для перевозки российской нефти

По информации агентства Bloomberg, на фоне рекордных ставок на фрахт из-за санкций Евросоюза как минимум две греческие компании привлекли новые танкеры для торговли нефтью из РФ. Это редкий случай, обычно для этого используют старые суда, сообщает РБК .

18 декабря прошлого года ЕС ввел санкции против 41 танкера, которые он относит к теневому флоту РФ. Теперь суда не могут входить в порты Евросоюза и совершать морские перевозки.

В России ограничительные меры считают незаконными. Глава государства Владимир Путин предупреждал, что попытки Запада нанести урон стране, в том числе ее теневому флоту, может привести к нежелательным последствиям для ЕС.

Ранее спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев прокомментировал тот факт, что прекращение экспорта российского газа сделало ЕС «стратегически уязвимым». Он пошутил по этому поводу.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.