Стало известно о необычном случае с танкерами для перевозки российской нефти
По информации агентства Bloomberg, на фоне рекордных ставок на фрахт из-за санкций Евросоюза как минимум две греческие компании привлекли новые танкеры для торговли нефтью из РФ. Это редкий случай, обычно для этого используют старые суда, сообщает РБК.
18 декабря прошлого года ЕС ввел санкции против 41 танкера, которые он относит к теневому флоту РФ. Теперь суда не могут входить в порты Евросоюза и совершать морские перевозки.
В России ограничительные меры считают незаконными. Глава государства Владимир Путин предупреждал, что попытки Запада нанести урон стране, в том числе ее теневому флоту, может привести к нежелательным последствиям для ЕС.
Ранее спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев прокомментировал тот факт, что прекращение экспорта российского газа сделало ЕС «стратегически уязвимым». Он пошутил по этому поводу.
