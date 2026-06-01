Инсайдер показал макет новейшего iPhone Fold
Фото - © скриншот/gazeta.ru
Известный инсайдер Маджин Бу (Majin Bu) опубликовал видео с макетом складного смартфона iPhone Fold от американской корпорации Apple.
«Макет iPhone Fold» — написал Бу в соцсети Х.
На кадрах видно, что у смартфона, дизайн которого частично напоминает iPhone Air, но у него три экрана. Устройство можно превратить в планшет или пользоваться в качестве смартфона.
Презентовать iPhone Fold могут уже в сентябре текущего года. Однако официальной информации о будущем смартфона в настоящее время нет. Предположительно, Fold станет самым дорогим iPhone в истории компании.
