Пропавших в нацпарке Красноярского края подростков нашли живыми

Мальчики, которые исчезли в национальном парке «Красноярские Столбы» Красноярского края, живы. Их нашла мать, сообщает SHOT .

Как рассказали волонтеры, школьники заблудились. Они ушли в другую сторону от того места, куда направлялись.

Ребят смогла найти их мать. Сейчас со школьниками все хорошо.

1 июня двое подростков 12 и 15 лет ушли из фанпарка «Бобровый лог», где были вместе с мамой, в сторону нацпарка «Красноярские Столбы», после чего пропали. Через час, когда мальчики не вернулись, женщина забила тревогу.

В поисках детей участвовали 33 человека: спасатели, волонтеры, кинологи. По данным SHOT, мальчики исчезли в районе Манской «петли смерти», где бесследно пропала семья Усольцевых.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.