Кровь хлестала: агрессивный барсук почти откусил нос храпящему мужчине

Нападение произошло недалеко от Стейплхерста. Там 44-летний мужчина отдыхал на рыбалке вместе с 18-летним сыном. Рыбаки спали с открытым входом, когда рано утром на них напал барсук.

«Меня разбудила ужасная боль, часть моего носа отсутствовала, и повсюду была кровь. Мое лицо горело огнем», — поделился пострадавший.

Потом мужчина включил фонарь и увидел барсука, которого оттолкнул рукой. По словам мужчины, он находился в шоке, а из раны хлынула кровь. Тогда пострадавший разбудил сына и поехал в отделение неотложной помощи. В больнице его называли «мальчиком-барсуком».

Сначала пациент лечился в больнице Мейдстона, а затем его отправили в больницу королевы Виктории в Ист-Гринстеде для возможной пересадки кожи на поврежденном носу. А потом мужчине сделали операцию в больнице Пембери в Ройал-Танбридж-Уэллс.

Как уточнил пострадавший, его жена предположила, что барсук мог напасть на него, потому что мужчина храпел, у него апноэ во сне.

Как предположил эксперт Найджел Толли, на рыбака напал детеныш барсука.

«Вероятно, он подумал: „Что это за странный звук от него исходит?“, когда Натан храпел», — сказал Толли.

Он также добавил, что, скорее всего, маленький барсук просто играл. Если бы на мужчину напал взрослый барсук, то он был точно оторвал нос.

