Стало известно, почему в 2001 г наследный принц Непала застрелил родственников

В июне 2001 года наследный принц Непала Дипендра застрелил 10 родственников и ранил пятерых после запрета жениться на возлюбленной, сообщает «Царьград» .

Трагедия произошла во время семейного ужина в королевском дворце. 29-летний Дипендра, выпускник Итонского колледжа, конфликтовал с матерью, королевой Айшварьей, из-за брака с Девьяни Рана. Родные отказали наследнику, сочтя ее семью слишком влиятельной, и поставили ультиматум: либо другой брак, либо отказ от трона.

После ссоры принц поднялся в комнату, позвонил Девьяни, затем переоделся в военную форму и взял оружие из личной коллекции. Вернувшись в бильярдную, он сначала выстрелил в потолок, а затем открыл огонь по родственникам. Погибли король Бирендра, королева Айшварья, младший брат принца и еще семь членов семьи.

«Ты убил отца и брата, убей и меня!» — закричала королева перед выстрелом, вспоминали очевидцы.

Всего за несколько минут Дипендра убил 10 человек и ранил пятерых, после чего попытался покончить с собой. В коме его провозгласили королем, однако через три дня он умер.

Власть перешла к дяде принца. Трагедия подорвала доверие к монархии, и в 2008 году Непал стал республикой.

