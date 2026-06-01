Слишком страстно проводила время: в Москве арестовали бездомную

В сквере на северо-востоке столицы арестовали бездомную за то, что она страстно проводила время с кавалером, сообщает «Осторожно, Москва» .

Парочка предавалась страсти на глазах у прохожих.

Как рассказала женщина, с партнером они знакомы свыше 10 лет. Примерно столько же она живет на улице.

На заседании суда бездомная добавила, что у нее есть двое детей, которые живут с ее мамой. Суд назначил ей 10 суток административного ареста за мелкое хулиганство.

