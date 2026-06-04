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России необходимо разработать собственные учебные пособия, посвященные уникальному экономическому опыту коренных народов страны, вместо использования зарубежных образовательных программ. Об этом заявил глава Духовного управления мусульман РФ (ДУМ РФ) муфтий Альбир Крганов на сессии «Религия и экономика» в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщает Telegram-канал « Осторожно, новости ».

По его мнению, экономические подходы 193 народов, населяющих Российскую Федерацию, содержат в себе уникальные национальные особенности и «хитрости». Они незаслуженно игнорируются в современном образовательном процессе.

«Говорят же, что татары хитрые» — сказал Крганов.

Муфтий подчеркнул, что подобная экономическая модель может стать альтернативой традиционному обучению в таких ведущих мировых вузах, как Оксфорд и Гарвард.

Кроме того, в своем выступлении глава ДУМ РФ подчеркнул коммерческую перспективность глубокого анализа региональных промыслов. В частности, детальное изучение якутской модели ловли рыбы при должном подходе способно генерировать доходы в размере миллиардов рублей.

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