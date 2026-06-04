Ефимов: более 400 архитектурных проектов утвердили в Москве с января

На XXIX Петербургском международном экономическом форуме глава Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы Владимир Ефимов сообщил о выдаче 422 свидетельств об архитектурно-градостроительных решениях (АГР) с начала 2026 года. Суммарная площадь будущих объектов превышает 12,9 млн кв. м.

АГР — это ключевой документ, фиксирующий не только габариты и этажность строения, но и внешний облик: материалы фасадов, цветовую гамму, систему освещения, а также концепцию благоустройства окружающей территории.

«С начала года оформлено 422 свидетельства об АГР на 12,9 млн кв. м — это на 27% больше, чем за аналогичный период 2025 года. Такой рост стал возможен именно за счет последовательного снижения барьеров и цифровизации процесса. Для города это означает более высокие темпы согласования градостроительной документации, а для жителей — появление современной социальной и коммерческой инфраструктуры, необходимой для комфортной жизни», — отметил Владимир Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба Градостроительного комплекса.

Девелопер только после получения АГР и проверки соответствия нормативам вправе переходить к рабочей документации и строительству.

Власти Москвы последовательно повышают требования к визуальному качеству городской среды — от транспорта до промзон. Примером оригинального подхода стал детский сад в Нижегородском районе, стилизованный под стопку тетрадей. Это не просто архитектурный прием, а инструмент создания психологически комфортной среды.

Всего с 2011 года в Москве выдано более 14 тыс. свидетельств АГР для объектов разного назначения.