Предприятия Рязанской области обеспечат современными маслами

Правительство Рязанской области и «Газпром нефть» подписали договор о наращивании объемов поставок в регион современных автомобильных и промышленных масел. Подписание состоялось на Петербургском международном экономическом форуме: под ним поставили свои подписи губернатор Рязанской области Павел Малков и председатель правления «Газпром нефти» Александр Дюков.

«В Рязанской области действуют предприятия в сфере машиностроения, металлообработки, нефтехимии, энергетики, сельского хозяйства, пищевой и легкой промышленности. Все они активно потребляют смазочные материалы. „Газпром нефть“ имеет многолетний опыт разработки и выпуска высококачественных масел как автомобильных, так и индустриальных, которые по своим характеристикам превосходят зарубежные аналоги», — отметил председатель правления «Газпром нефти» Александр Дюков.

Он добавил, что в портфеле компании есть уникальные сервисные решения предиктивной аналитики, продлевающие эксплуатационный срок автомобильной техники и оборудования. Дюков выразил уверенность, что эти решения помогут многим предприятиям региона повысить эффективность своей работы.

Оператором соглашения выступит «Газпромнефть — смазочные материалы». Компания производит около 1000 наименований высокотехнологичной продукции. Рецептуры масел разработаны в собственном Научно-исследовательском центре с учетом климатических особенностей российских регионов и эксплуатационных характеристик всех видов автомобильной техники и промышленного оборудования.

«Соглашение укрепит позиции рязанских предприятий. Продукция „Газпром нефти“ — это современные отечественные решения, которые помогают обеспечивать стабильную работу техники и оборудования», — подчеркнул губернатор Рязанской области Павел Малков.