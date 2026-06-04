В Щелкове завершили 60% капремонта детсада в Загорянском

Капитальный ремонт детского сада в поселке Загорянский округа Щелково выполнен на 60%. Работы идут в рамках госпрограммы Московской области, завершить их планируют в августе 2026 года, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Детский сад расположен на улице Димитрова и является отделением школы №21. Общая площадь здания составляет 1473 квадратных метра, корпус построен в 1977 году. Сейчас на объекте задействованы 35 рабочих и две единицы техники.

Строители завершают фасадные работы и обустраивают входные группы. Внутри здания ведутся отделочные работы, монтаж инженерных сетей и системы внутреннего освещения, а также сантехнические работы.

В ходе капитального ремонта обновят фасад и кровлю, полностью заменят инженерные сети, сантехническое оборудование, окна и двери. В помещениях выполнят внутреннюю отделку, модернизируют пищеблок и благоустроят прилегающую территорию. После завершения работ детский сад оснастят новой мебелью и современным оборудованием.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что на территории региона ежегодно приводят в порядок 60 школ. Там появляются современные спортзалы, лаборатории, пищеблок и т.д.

«Все это другое настроение и для учителей, и для наших деток», — сказал Воробьев.