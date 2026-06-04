ПСК «Фарма» расширит производство АФС в Подмосковье

Компания «ПСК Фарма» и Сбер на ПМЭФ-2026 подписали соглашение о расширении производства активных фармацевтических субстанций в ОЭЗ «Дубна» в Подмосковье. Проект направлен на импортозамещение и развитие крупнотоннажного химического синтеза, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

Сбер и биофармацевтическая компания «ПСК Фарма», входящая в ГК «Рус Биофарм», заключили соглашение о сотрудничестве на XXIX Петербургском международном экономическом форуме. Документ предусматривает реализацию инвестиционного проекта по созданию крупнотоннажного производства активных фармацевтических субстанций методом химического синтеза на базе действующего комплекса в особой экономической зоне «Дубна» Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что особые экономические зоны (ОЭЗ) дают региону преимущество и привлекают инвесторов.

«Такое большое количество соглашений (на ПМЭФ — ред.) стало возможно тогда, когда мы увидели эффективность работы свободных экономических зон, напоминаю, что их у нас шесть. Компания идет туда, чтобы сконцентрировать свою работу на получении максимального результата», — сказал Воробьев.