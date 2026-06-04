В Подмосковье 3 июня не зафиксировали лесных пожаров

На территории гослесфонда Московской области 3 июня возгораний не выявили. С 4 по 6 июня в регионе ожидается III класс пожарной опасности, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

3 июня на землях государственного лесного фонда Московской области лесных пожаров не зарегистрировано.

По прогнозу, 4, 5 и 6 июня на всей территории региона установится III класс пожарной опасности. В эти дни температура воздуха составит плюс 23–29 градусов, ночью — плюс 9–14 градусов. Синоптики прогнозируют слабую переменную облачность без осадков.

Жителям напоминают, что при обнаружении возгорания необходимо незамедлительно сообщить об этом по телефону горячей линии лесной охраны +7 (800) 100-94-00 или по единому номеру вызова экстренных служб 112.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о готовности к пожароопасному сезону. Для безопасности в регионе установлены 134 вращающиеся видеокамеры, которые мониторят ситуацию.

«В Московской области 1,9 млн гектаров леса. Чтобы реагировать своевременно, у нас стоит 134 камеры, которые вращаются на 360 градусов, дополнительно установим еще пять комплексов в этом году. У нас четыре уровня контроля за пожарами (наземное патрулирование, видеомониторинг, авиационное патрулирование, космический мониторинг), но самый эффективный, все-таки, это видеокамеры», — заявил Воробьев.