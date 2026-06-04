Более 10 тыс жителей Подмосковья оформили субсидию ЖКУ онлайн

С начала 2026 года жители Московской области подали более 10 тысяч электронных заявлений на получение субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг. Услуга доступна на региональном портале и предоставляется бесплатно в течение 10 рабочих дней, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Оформить субсидию могут граждане, зарегистрированные в Московской области. Поддержка предоставляется в случае, если расходы на коммунальные услуги превышают 22% совокупного дохода семьи.

Услуга «Субсидия на оплату коммунальных услуг» размещена на региональном портале в разделе «Жилье» — «Коммунальные услуги». Для подачи заявления необходимо авторизоваться через ЕСИА и заполнить электронную форму.

Размер выплаты рассчитывается с учетом стандартов стоимости ЖКУ и нормативной площади жилья. Для одиноко проживающих она составляет 33 кв. м, для семьи из двух человек — 42 кв. м, для каждого члена семьи из трех и более человек — по 18 кв. м.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что власти стараются сделать государственные услуги в Подмосковье максимально проактивными и избавить жителей региона от походов в МФЦ и бумажной волокиты.

«Не нужно тратить время на походы в МФЦ — это уже часто ненужная история. Вашего ребенка в Московской области запишут в школу без ее посещения, потому что у нас есть данные, электронная база. Мы стараемся максимально прийти с проактивной услугой к человеку. Если вы многодетная мама, вам не нужно оформлять удостоверение, если у вас есть инвалидность, мы знаем об этом», — рассказал Воробьев.