Автомобиль вылетел на встречку из-за ДТП с 4 машинами в центре Москвы
В центре Москвы произошло массовое дорожно-транспортное происшествие с участием пяти автомобилей, повлекшее за собой серьезные затруднения движения. Авария случилась на Большой Сухаревской площади у дома № 9, сообщает «Осторожно, Москва».
В результате столкновения одно из транспортных средств отбросило на полосу встречного движения.
На месте инцидента находятся сотрудники экстренных и оперативных служб города. Сведения о причинах столкновения уточняются.
Количество пострадавших неизвестно. Из-за произошедшего инцидента проезд в данной части города сильно затруднен.
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