Автомобиль вылетел на встречку из-за ДТП с 4 машинами в центре Москвы Происшествия сегодня в 12:57

В центре Москвы произошло массовое дорожно-транспортное происшествие с участием пяти автомобилей, повлекшее за собой серьезные затруднения движения. Авария случилась на Большой Сухаревской площади у дома № 9, сообщает «Осторожно, Москва».

В результате столкновения одно из транспортных средств отбросило на полосу встречного движения. На месте инцидента находятся сотрудники экстренных и оперативных служб города. Сведения о причинах столкновения уточняются. Количество пострадавших неизвестно. Из-за произошедшего инцидента проезд в данной части города сильно затруднен. Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.