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Минобороны: силы ПВО сбили 234 дрона ВСУ в небе над 13 регионами РФ в четверг

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) в четверг обнаружили и уничтожили 234 украинских беспилотника самолетного типа в небе над тринадцатью российскими регионами, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Инциденты произошли 18 июня с 07:00 до 20:00 по московскому времени.

Так, вражеские дроны были перехвачены над территориями Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Тульской, Ярославской областей, Московского региона и Республики Крым.

18 июня столицу атаковали в общей сложности более 180 беспилотников. В материале РИАМО читайте подробности одной из самых массированных атак БПЛА на Москву.

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