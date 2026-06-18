Атака БПЛА на Москву 18 июня: что известно на данный момент

В материале РИАМО читайте подробности одной из самых массированных атак БПЛА на Москву.

Самая массированная атака на Московский регион

Фото - © Сергей Бобылев/РИА Новости

В четверг, по информации мэра Москвы, столицу атаковали в общей сложности более 180 беспилотников. В ночь с 17 на 18 июня на Московский регион была совершена самая массированная атака — уже вторая с начала недели.

В Минобороны РФ около 08:00 сообщили о 555 сбитых и перехваченных БПЛА над регионами России. А, по данным СМИ со ссылкой на Министерство обороны РФ на 12:25, всего российские силы ПВО за сутки сбили почти тысячу украинских беспилотников — сбиты 992 дрона, 4 крылатые ракеты «Фламинго», 10 управляемых авиабомб и 3 снаряда HIMARS.

Последствия атаки 18 июня в Москве

ГУ МВД России по г. Москве предупредило об ограничении движения на некоторых участках:

от Новорязанского шоссе (Волгоградский проспект) до Каширского шоссе по МКАД ограничено в обоих направлениях;

напротив улицы Привольной по Новорязанскому шоссе ограничено;

Чагинская улица перекрыта полностью;

Улица Верхние поля от улицы Марьинский парк до МКАД перекрыта;

Улица Капотня от Верхних полей до МКАД перекрыта полностью. Просим водителей использовать пути объезда.

По информации столичных аэропортов, начиная с 05:00 мск на прилет и вылет отменены около 120 рейсов, свыше 160 задержаны более чем на два часа. На запасные аэродромы были перенаправлены почти 30 самолетов.

«Сейчас Шереметьево, Внуково и Домодедово принимают и отправляют рейсы. Жуковский обслуживает воздушные суда по согласованию с соответствующими органами», — говорится в сообщении Минтранса РФ.

Добавлялось, что представители перевозчиков работают с пассажирами с учетом федеральных авиационных правил (ФАП-82), регламентирующих предоставление напитков, питания, размещение в гостиницах. Специалисты Минтранса России, подведомственных ему Росавиации и Ространснадзора сообщили, что держат на контроле работу воздушного транспорта в Московском регионе.

Сергей Собянин сообщил также о том, что обломки БПЛА упали на ТЦ «Садовод», где были зафиксированы повреждения и возгорание.

Последствия атаки 18 июня в Московской области

Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области

По сообщению губернатора Московской области, в результате атаки БПЛА в Жуковском поврежден многоквартирный дом на улице Гагарина. В Электростали в деревне Степаново обломки сбитого БПЛА повредили кровлю частного дома и загорелся автомобиль.

В Люберцах обломки упали в нескольких местах. Повреждения получили здание фитнес-центра и объект в промышленной зоне. Обломки БПЛА попали на кровлю торгового центра «Белая Дача». Произошло возгорание.

В Чехове БПЛА попал в дачный дом на территории СНТ. Обломки попали еще на несколько территорий. Разрушены строение и хозяйственные постройки. Пострадавших нет. В Павловском Посаде, в СНТ «Дружба» деревни Фатеево, в результате попадания БПЛА загорелись два дачных дома.

«На всех адресах продолжают работу сотрудники МЧС, правоохранительных органов, медицинских служб и главы», — сообщил губернатор.

Что известно о пострадавших в результате атаки БПЛА 18 июня

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Губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем канале в МАХ сообщил, что, по данным на 12:00, в результате атаки БПЛА в Московской области пострадали 17 человек, в том числе двое детей.

Он уточнил, что в Раменском пострадали двое мужчин и 10-летняя девочка. Пострадавшие госпитализированы в ближайшие больницы. В Солнечногорске раненому мужчине оказали помощь на месте, в Люберцах двое пострадавших находятся в больнице, их состояние оценивается как средней тяжести, еще один пострадавший доставлен из ТЦ «Садовод». В Дзержинском госпитализирован один человек.

Больше всего пострадавших в Котельниках — там ранены девять человек.

«Пятеро находятся в Люберецкой больнице, среди них мужчины с осколочными ранениями и травмами различной степени тяжести, а также 58-летняя женщина с черепно-мозговой травмой и ранениями плеча. Трехлетний ребенок доставлен в Центр охраны материнства и детства. Еще один 19-летний пострадавший проходит лечение в Жуковской больнице. Один человек от госпитализации отказался, еще одному 39-летнему мужчине помощь оказали амбулаторно», — написал губернатор.

В Московской области продолжается тушение пожаров и ликвидация последствий атаки, экстренные службы работают в усиленном режиме.

«Все пострадавшие получают необходимую медицинскую помощь и находятся под постоянным наблюдением врачей. Мы на связи с семьями и окажем всю необходимую поддержку каждому, кого затронула эта атака», — заключил Андрей Воробьев.

В Следственном комитете России сообщили, что будут расследовать преступления украинских вооруженных формирований против мирных жителей регионов РФ, в том числе и в Московской области, где в результате атак украинских беспилотников пострадали 17 человек, в том числе двое детей.

«Следственный комитет России установит все обстоятельства произошедшего и даст уголовно-правовую оценку действиям лиц, причастных к совершению преступлений», — говорится в сообщении.