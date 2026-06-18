В Подмосковье запустили раздел о цифровой грамотности

Новый тематический раздел «Цифровая грамотность населения» открылся на портале «Цифровой регион» в Московской области. Он объединил лучшие региональные практики по развитию цифровых навыков граждан, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Раздел стал площадкой для обмена эффективными решениями между субъектами России. В настоящее время 47 регионов разместили в нем 91 проект.

«Запуск раздела „Цифровая грамотность населения“ — это новое направление для обмена эффективными практиками между субъектами России. На данный момент 47 регионов уже разместили в разделе 91 проект», — отметила министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

В разделе собраны образовательные программы, методические материалы, просветительские акции, курсы и другие инициативы, направленные на повышение цифровой грамотности. Проекты сгруппированы по целевым аудиториям, включая детей и представителей старшего поколения.

Пользователям доступны инструменты поиска по регионам и направлениям деятельности. Каждая карточка проекта содержит описание, сведения о целевой аудитории и формате мероприятия. Новый раздел расширяет возможности портала как единой площадки для обмена опытом и способствует развитию цифровой культуры населения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что порталом госуслуг сегодня пользуется абсолютно большая часть населения страны, учитывая, что зарегистрироваться на «Госуслугах» можно с 14 лет.

«Мы видим, что старшее поколение тоже разбирается в технологиях и может получать дистанционно муниципальные, региональные и федеральные услуги. Все массовые социальные услуги мы перевели в электронный вид», — сказал Воробьев.