Суд в Новокузнецке конфисковал Mercedes у 19-летнего водителя

В Новокузнецке 19-летнего парня осудили за повторное пьяное вождение без прав

В Новокузнецке 19-летнего местного жителя осудили за повторное пьяное вождение без прав. Его Mercedes-Benz C180 обратят в доход государства, сообщает Сiбдепо .

Заводской районный суд Новокузнецка вынес обвинительный приговор 19-летнему местному жителю. Его признали виновным в управлении автомобилем в состоянии опьянения после административного наказания.

Все произошло в ноябре 2025 года. Молодой человек без водительского удостоверения ехал на Mercedes-Benz C180 по Заводскому району. Сотрудники ГИБДД остановили машину и заметили у водителя признаки опьянения, но он отказался от медосвидетельствования.

Прокуратура Кузбасса уточнила, что ранее юношу уже привлекали к административной ответственности за такой же отказ.

Суд назначил ему 320 часов обязательных работ. Также молодого человека на два года лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом. Mercedes-Benz C180 обратят в доход государства.

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