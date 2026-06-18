Суд в Новокузнецке конфисковал Mercedes у 19-летнего водителя
В Новокузнецке 19-летнего местного жителя осудили за повторное пьяное вождение без прав. Его Mercedes-Benz C180 обратят в доход государства, сообщает Сiбдепо.
Заводской районный суд Новокузнецка вынес обвинительный приговор 19-летнему местному жителю. Его признали виновным в управлении автомобилем в состоянии опьянения после административного наказания.
Все произошло в ноябре 2025 года. Молодой человек без водительского удостоверения ехал на Mercedes-Benz C180 по Заводскому району. Сотрудники ГИБДД остановили машину и заметили у водителя признаки опьянения, но он отказался от медосвидетельствования.
Прокуратура Кузбасса уточнила, что ранее юношу уже привлекали к административной ответственности за такой же отказ.
Суд назначил ему 320 часов обязательных работ. Также молодого человека на два года лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом. Mercedes-Benz C180 обратят в доход государства.
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