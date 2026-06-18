Полиция задержала кемеровчанина по делу о мошенничестве с недвижимостью на 7 млн

8 кемеровчан внесли мужчине предоплату за дома и бани, но их так и не построили

В Кемерове 49-летнего местного жителя подозревают в мошенничестве при заказах на строительство домов и бань. Ущерб составил 7 млн рублей, сообщает Сiбдепо .

В полицию Кемерова обратились местные жители. Они рассказали, что у них обманом похитили деньги. Сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемого.

«Полицейские выяснили, что все потерпевшие обращались к одному и тому же мужчине, который занимался строительством на приусадебных участках. Злоумышленник через сайт объявлений принимал заказы на изготовление домов и бань на территории города Кемерово. Его клиенты вносили предоплату, однако после получения денежных средств от заказчиков, он переставал выходить на связь, не выполнял свои обязательства, а полученные деньги тратил. Таким образом злоумышленнику удалось обмануть 8 жителей областного центра», — сообщила пресс-служба полиции Кузбасса.

Полиция возбудила восемь уголовных дел по статье «Мошенничество». Максимальное наказание по ней составляет 10 лет лишения свободы. На время следствия фигуранта заключили под стражу.

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