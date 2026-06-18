Фонд «Защитники Отечества» помог вдове бойца открыть кафе в Мытищах

Фонд «Защитники Отечества» поддерживает ветеранов СВО и членов их семей. Вдове одного из погибших разведчиков Олесе Нагибе оказана помощь в открытии кафе в Мытищах, сообщается на канале фонда.

Недавно в Мытищах распахнуло двери кафе «Свое для своих». Помогают Нагибе в работе такие же жены и вдовы участников спецоперации.

Как рассказала предпринимательница, она переехала в Мытищи из Луганской области в 2014 году. Ее муж ушел на СВО, где служил разведчиком, погиб в 2025 году.

По ее словам, ей помог фонд «Защитники Отечества, где она нашла жен, матерей, семьи бойцов СВО. Именно эта поддержка помогла вдове пережить потерю мужа.

Соцкоординатор филиала фонда в округе Татьяна Альмухаметова рассказала, что учреждение помогает открывать свой бизнес.

«Будет делать соцпредприятия, проводить мастер-классы по кулинарии для детей участников СВО), — добавила Альмухаметова.

По словам Нагибы, у нее был наставник, которые ей объяснял все нюансы открытия кафе, вопросы налогов, Роспортебнадзора, по кассе, по организации.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что родственники и дети участников специальной военной операции в Подмосковье получают различные меры поддержки, в том числе и в индивидуальном порядке.

«Дети, родители, жены (участников СВО — ред.) сталкиваются с разными сложностями. Мы стараемся помогать и в рамках фонда „Защитники Отечества“, и на каждой территории у нас есть семьи, которые мы сопровождаем», — сказал губернатор.

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