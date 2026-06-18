В США полицейские во время погони за подозреваемыми застрелили годовалого ребенка. Из-за этого в стране вспыхнули протесты, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на ABC News.

Все произошло в штате Миссисипи. По данным телеканала, в полицию поступило сообщение о краже в супермаркете. Прибыв на место, правоохранители увидели на парковке двух человек с ребенком, предположительно, выбегавших из магазина.

В полиции заявили, что подозреваемые сели в машину и попытались скрыться, едва не сбив сотрудника. Из-за этого правоохранители открыли по автомобилю стрельбу. В результате годовалый мальчик получил смертельное ранение.

Данный инцидент привел к волне протестов. Митингующие выходят на улицы и сталкиваются в противостоянии с правоохранителями, которые применяют слезоточивый газ. В данный момент информации о новых жертвах, пострадавших или задержанных в ходе этих стычек не поступало.

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