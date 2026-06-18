Благотворительный фонд «Второе дыхание» запустил акцию «Человечные вещи»

Благотворительный фонд «Второе дыхание» планирует передать около 7 тонн одежды, обуви и аксессуаров более чем 3200 людям с ментальными особенностями в шести регионах РФ в рамках акции «Человечные вещи». Для организации поставок и подготовки вещей фонд открыл сбор на 600 тыс. рублей, сообщает пресс-служба фонда.

Акция продлится до 31 июля. Помощь будет оказана жителям 11 психоневрологических интернатов, а также подопечным некоммерческих организаций, которые поддерживают взрослых и подростков с аутизмом, интеллектуальными нарушениями и прочими ментальными особенностями.

В число получателей помощи входят как люди, проживающие в соцучреждениях, так и те, кто живет в семьях, участвует в образовательных и досуговых программах и стремится к самостоятельности.

Отправка будет включать в себя повседневные вещи: футболки, свитшоты, брюки, куртки, юбки, спортивную одежду и аксессуары. Фонд подбирает разнообразные предметы гардероба, чтобы каждый мог найти что-то подходящее по своим предпочтениями и потребностями.

Акция проходит третий год подряд. Планируется, что в текущем году помощь получат более 3,2 тыс. человек — в прошлом году это число было 3986. География помощи — Московский регион, а также Костромская, Нижегородская, Новгородская, Рязанская, Тверская области и Кабардино-Балкарская Республика.

Для реализации программы фонду нужно 600 тыс. рублей. Средства необходимы для сортировки, хранения и доставки уже собранной одежды, а также для координации распределения помощи. Поддержать фонд можно, сделав пожертвование на сайте, рассказав о ней в социальных сетях, предложив корпоративное партнерство или передав ненужную одежду через контейнеры и пункты приема фонда.

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