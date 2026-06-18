Суд отказал УК во взыскании 3,4 млн рублей с администрации Красногорска

Арбитражный суда Московской области защитил бюджет Красногорска от необоснованных претензий управляющей компании ООО «УК НТК». Он отказал УК во взыскании более 3,4 млн рублей с администрации городского округа, сообщает пресс-служба суда.

В феврале 2024 года в многоквартирном доме в поселке дачного хозяйства Архангельское залило квартиры. Жильцы подали иск в Красногорский городской суд, тот взыскал ущерб с УК. Однако организация не была согласна с тем, что залив жилых помещений — это ее вина.

Она обратилось в арбитражный суд с требованием взыскать выплаченную сумму с администрации. УК ссылалась на то, что власти якобы несвоевременно включили ремонт кровли в план капремонта. Суд не стал удовлетворять этот иск.

Вина УК была установлена вступившим в законную силу судебным актом по гражданскому делу. Московский областной суд, рассматривая дело в качестве апелляционной инстанции, указал на то, что УК обязана надлежащим образом исполнять обязательства по текущему содержанию и ремонту общедомового имущества до проведения капремонта.

Арбитражный суд Московской области выяснил, что администрация Красногорска действовала добросовестно. Получив обращение УК в декабре 2021 года, она своевременно направила заявку в МинЖКХ региона, после чего ремонт кровли был включен в краткосрочный план реализации регпрограммы капремонта. Его провели в доме в 2024 году.

При этом УК, зная об аварийном состоянии кровли с 2021 года, не принимала мер по проведению текущего ремонта, не устраняла протечки, что и привело впоследствии к заливу квартир. Суд своим решением еще раз установил, что обязанности УК по содержанию общего имущества многоквартирных домов не могут быть переложены на муниципалитеты при отсутствии с противоправного бездействия их стороны.

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