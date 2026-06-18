Двое уроженцев Пермского края изнасиловали девушку в Москве

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В столице задержали двух уроженцев Пермского края за изнасилование девушки. Следствие ходатайствует об аресте обвиняемых, сообщает пресс-служба СУ СК России по Москве.

Согласно данным следствия, в ночь на 15 июня в апартаментах на Нижегородской улице двое мужчин изнасиловали девушку, воспользовавшись ее беспомощным состоянием.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. ст. 131 УК РФ (изнасилование, совершенное группой лиц), п. «а» ч. 2 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера).

Силовики оперативно задержали подозреваемых, которыми оказались уроженцы Пермского Края. Фигурантам предъявили обвинение.

В четверг следствие ходатайствовала перед Таганским районным судом Москвы об избрании обвиняемым меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

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