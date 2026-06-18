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Минэкологии Подмосковья весь день наблюдало за состоянием воздуха в 4 округах

Специалисты Минэкологии Подмосковья осуществляли мониторинг состояния атмосферного воздуха в г. о. Котельники, Реутов, Люберцы и Балашиха на протяжении всего дня. Превышений установленных нормативов не было обнаружено, сообщает пресс-служба ведомства.

На стационарных постах наблюдения «Авиаторов-1» и «Красная горка-1» максимально зафиксированная концентрация по диоксиду азота составила 0,3 ПДКм.р. Концентрации контролируемых загрязняющих веществ на остальных постах наблюдения не превышают 0,2 ПДКм.р.

В Подмосковье мобильная лаборатория отбирала пробы воздуха по следующим адресам:

г. Котельники, 1-й Покровский проезд, д. 5 (55.653812, 37.839796);

г. Котельники, мкр. Белая Дача, д. 8 (55.661383, 37.847038);

на границе городских округов Котельники и Люберцы — мкр. Опытное Поле, ЖК Оранж Парк, д. 1 (55.671823, 37.854624);

г. Люберцы, Октябрьский пр-кт, д. 121к2 (55.687115, 37.875510).

Во всех точках, где побывала мобильная лаборатория, был зафиксирован запах гари, но превышения ПДК не было.

Повышенные концентрации в пределах от 0,3 до 0,5 ПДК зафиксированы по оксиду углерода, этилбензолу, взвешенным частицам РМ2,5 и взвешенным частицам РМ10.

Ранее губернатор Московской области Воробьев уточнил число пострадавших при атаке БПЛА на регион.

Губернатор подчеркнул, что в Подмосковье продолжается тушение пожаров и ликвидация последствий атаки дронов. Все экстренные и оперативные службы Московской области работают в усиленном режиме.

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