Губернатор Подмосковья Воробьев уточнил число пострадавших при атаке БПЛА

При атаке беспилотников на Подмосковье пострадали 17 человек, из них двое детей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Ранее говорилось о 16 пострадавших.

У некоторых диагностированы осколочные ранения и травмы.

Как подчеркнул губернатор, все пострадавшие получают необходимую медпомощь. Пациенты находятся под постоянным наблюдением врачей. Власти Подмосковья на связи с семьями и оказывают им всю необходимую поддержку.

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