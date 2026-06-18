Андрей Воробьев: 16 человек пострадали в результате атаки БПЛА в Подмосковье

На этот час из-за атаки беспилотников в Московской области пострадали 16 человек, в том числе двое детей, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

Он уточнил, что в Раменском пострадали три человека. У 22-летнего мужчины выявили травмы живота, таза и конечностей, его доставили в Раменскую больницу. У 10-летней девочки травмы голеней, ее наблюдают медики Центра охраны материнства и детства. Еще пострадал 35-летний мужчина, его привезли в Жуковскую больницу с множественными ранениями голеней, бедра, плеча и шеи.

«В Солнечногорске 46-летний мужчина получил осколочное ранение плеча. Медицинская помощь ему оказана амбулаторно», — добавил Воробьев.

По его словам, в Люберцах от атаки БПЛА пострадали двое мужчин — 20 и 33 лет. Они госпитализированы с травмой бедра и переломом руки. Состояние пациентов оценивается врачами как средней тяжести. В Дзержинском у мужчин диагностировали ранения шеи, его доставили в Люберецкую больницу.

Как рассказал губернатор, в Котельниках пострадали восемь человек. Пять пациентов находятся в Люберецкой больнице, среди них мужчины с осколочными ранениями и травмами различной степени тяжести, 58-летняя женщина с черепно-мозговой травмой и ранениями плеча.

«Трехлетний ребенок доставлен в Центр охраны материнства и детства. Еще один 19-летний пострадавший проходит лечение в Жуковской больнице. Один человек от госпитализации отказался», — отметил глава области.

Еще один 50-летний мужчина, как сказал губернатор, доставлен из ТЦ «Садовод» в Люберецкую больницу. У него осколочные ранения живота.

Он подчеркнул, что в регионе продолжается тушение пожаров и ликвидация последствий атаки дронов. Все экстренные и оперативные службы Московской области работают в усиленном режиме и делают все возможное для обеспечения безопасности жителей.

«Все пострадавшие получают необходимую медицинскую помощь и находятся под постоянным наблюдением врачей. Мы на связи с семьями и окажем всю необходимую поддержку каждому, кого затронула эта атака», — заключил Воробьев.

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