В детсаду Пересвета открыли галерею о подвиге российского народа
Фото - © Администрация г.о. Сергиево-Посадский
Постоянная галерея «Подвигу многонационального советского народа посвящается» открылась 17 июня в дошкольном отделении школы № 5 в Пересвете Сергиево-Посадского округа. В экспозиции представлены репродукции работ студии военных художников имени Грекова, сообщает пресс-служба администрации горокруга.
Галерея посвящена подвигу российского народа в годы Великой Отечественной войны. На полотнах — сцены боев, образы героев и торжественный Парад Победы. Работы выполнены мастерами Студии военных художников имени Митрофана Грекова, которая сохраняет традиции русского и советского реализма. Сегодня в студии работают 32 художника.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил меценатов за возрождение памятников.
«Все, что связано с историей, нашей культурой, традициями, наследием, мы сегодня видим в воссозданном виде. Я хотел бы сказать спасибо меценатам и всем добрым людям, которые участвуют в возрождении наших святынь, памятников, тем, кто принимал участие и сопровождал этот проект», — отметил губернатор региона.