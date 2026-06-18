В детсаду Пересвета открыли галерею о подвиге российского народа

Галерея посвящена подвигу российского народа в годы Великой Отечественной войны. На полотнах — сцены боев, образы героев и торжественный Парад Победы. Работы выполнены мастерами Студии военных художников имени Митрофана Грекова, которая сохраняет традиции русского и советского реализма. Сегодня в студии работают 32 художника.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил меценатов за возрождение памятников.

«Все, что связано с историей, нашей культурой, традициями, наследием, мы сегодня видим в воссозданном виде. Я хотел бы сказать спасибо меценатам и всем добрым людям, которые участвуют в возрождении наших святынь, памятников, тем, кто принимал участие и сопровождал этот проект», — отметил губернатор региона.