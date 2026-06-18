В Люберцах прошел фестиваль «Танцуй от души» для долголетов

Областной фестиваль «Танцуй от души» для участников проекта «Активное долголетие» прошел 16 июня в городском округе Люберцы. В нем приняли участие более 200 человек из 22 округов Подмосковья, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Фестиваль объединил участников губернаторского проекта «Активное долголетие». В этом году на сцену вышли свыше 200 представителей старшего поколения из 22 муниципалитетов Московской области. Самому возрастному участнику исполнилось 87 лет.

Городской округ Люберцы представил коллектив «Ханума Дэнс» местного клуба «Активное долголетие». По итогам выступлений люберчане получили диплом в номинации «Народный танец».

«В нашем округе появилась добрая традиция — фестиваль «Танцуй от души» для участников проекта губернатора Московской области «Активное долголетие». Глядя на участников фестиваля, понимаешь, что они — лучшее доказательство того, что возраст — не помеха для творчества и самореализации», — отметил глава городского округа Люберцы Владимир Волков.

В люберецком клубе «Активное долголетие» занимаются более 35,5 тысячи человек. По этому показателю округ лидирует в Подмосковье. До конца года число участников планируют увеличить до 42 тысяч.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.