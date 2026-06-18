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В Королеве продолжают капремонт школы №13 на 4200 кв м

Капитальный ремонт школы №13 на улице Терешковой продолжается в Королеве в 2026 году. В здании обновляют фасад, кровлю и инженерные системы, завершить работы планируют до конца года, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Королеве продолжается капитальный ремонт школы №13 площадью более 4 200 кв. м на улице Терешковой. Основные работы сейчас сосредоточены на обновлении фасада. Часть наружных стен уже обшита металлокассетами, специалисты монтируют подсистемы и утеплитель, устанавливают оконные откосы.

Внутри здания на всех этажах уложена напольная плитка, продолжаются штукатурные и малярные работы. В санузлах завершается укладка плитки. Также близится к финалу монтаж слаботочных систем и системы электроснабжения.

Отдельное внимание уделяют кровле. Старое покрытие полностью демонтировали, сейчас подрядчики укладывают новый слой гидроизоляции. Работы проводят в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры». Завершить реконструкцию планируется в этом году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказывал, что в области каждый год капитально ремонтируют порядка 60 школ, актуальность данной темы не уменьшается.

«Это президентская инициатива. Мы 62-65 школ каждый год ремонтируем», — уточнил Воробьев.