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Два врача и пациентка скорой помощи погибли в ДТП в Башкирии

На 80-м км трассы Кропачево — Месягутово — Ачит в Башкирии произошло ДТП, в котором погибли два врача и пациентка скорой помощи. сообщает Mash Batash .

Карета скорой помощи вылетела на полосу встречного движения и протаранила Lada и Mercedes, стоявшие на красном сигнале светофора.

Медики и 20-летняя девушка, которую они везли, скончались. Водитель бригады выжил. Мужчина находится в крайне тяжелом состоянии. Пострадавшего отвезли в больницу.

На фото с места трагедии видно, что у машины скорой помощи практически смята вся передняя часть.

Ранее кроссовер вылетел на тротуар и сбил пешеходов в Петербурге. Их доставили в больницу.

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