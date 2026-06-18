Два врача и пациентка скорой помощи погибли в ДТП в Башкирии
На 80-м км трассы Кропачево — Месягутово — Ачит в Башкирии произошло ДТП, в котором погибли два врача и пациентка скорой помощи. сообщает Mash Batash.
Карета скорой помощи вылетела на полосу встречного движения и протаранила Lada и Mercedes, стоявшие на красном сигнале светофора.
Медики и 20-летняя девушка, которую они везли, скончались. Водитель бригады выжил. Мужчина находится в крайне тяжелом состоянии. Пострадавшего отвезли в больницу.
На фото с места трагедии видно, что у машины скорой помощи практически смята вся передняя часть.
Ранее кроссовер вылетел на тротуар и сбил пешеходов в Петербурге. Их доставили в больницу.
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