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Кроссовер вылетел на тротуар и сбил троих пешеходов в Петербурге

Кроссовер на скорости вылетел на тротуар, где сбил прохожих в Санкт-Петербурге. В результате аварии пострадали три человека, сообщает 112 .

ДТП произошло в четверг днем на Боткинской улице. Водитель автомобиля Hyundai Creta вылетел на тротуар и сбил друх пешеходов: одного госпитализировали в тяжелом состоянии, второго в легком.

На опубликованных кадрах видно, как после наезда на людей кроссовер въехал в стену и получил значительные повреждения передней части.

Водитель доставлен в больницу в состоянии клинической смерти.

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