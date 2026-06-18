Кроссовер вылетел на тротуар и сбил троих пешеходов в Петербурге
Кроссовер на скорости вылетел на тротуар, где сбил прохожих в Санкт-Петербурге. В результате аварии пострадали три человека, сообщает 112.
ДТП произошло в четверг днем на Боткинской улице. Водитель автомобиля Hyundai Creta вылетел на тротуар и сбил друх пешеходов: одного госпитализировали в тяжелом состоянии, второго в легком.
На опубликованных кадрах видно, как после наезда на людей кроссовер въехал в стену и получил значительные повреждения передней части.
Водитель доставлен в больницу в состоянии клинической смерти.
Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.