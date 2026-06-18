Врач предупредил о риске передозировки БАДами

Врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок предупредил, что бесконтрольный прием БАДов может привести к передозировке витаминов и минералов, сообщает RT .

Эксперт отметил, что многие ошибочно считают добавки безопасными в любых дозах. По его словам, избыток витаминов и минералов вреден так же, как дефицит. Особенно опасны жирорастворимые витамины A, D, E и K, которые накапливаются в организме.

«Передозировка же витамина D ведет к повышению уровня кальция в крови. Это чревато образованием камней в почках, отложением кальция в сосудах и мягких тканях, что повышает риск сердечно-сосудистых проблем», — предупредил Болибок.

Избыток витамина A может вызывать головные боли, нарушения зрения и повреждение печени. При длительном приеме он способен снижать прочность костей.

Болибок добавил, что избыток железа провоцирует тошноту, рвоту и негативно влияет на печень. Высокие дозы витамина B6 могут вызывать онемение и покалывание в конечностях, а переизбыток витамина E повышает риск кровотечений.

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