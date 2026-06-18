Семья участника СВО может лишиться дома 1917 года в Севастополе

Екатерина Хоменко из Севастополя оспаривает изъятие дома, где живет с детьми и родственниками. Ее муж участвует в СВО, старшая дочь имеет инвалидность, сообщает RT .

Дом 1917 года ранее включили в программу расселения аварийного жилья. Собственники добились снятия статуса и выиграли суды о выселении, но администрация подала новый иск — о принудительном изъятии недвижимости для нужд города.

«Это хороший, прочный дом с толстыми стенами — как раньше строили. В 1970-е годы его признали аварийным, но тогда здесь практически никто не жил, не было воды и отопления. Моя бабушка выкупила его, мы своими силами привели все в порядок и стали жить», — рассказала Хоменко.

Администрация сообщила, что семье предлагали равную по метражу трехкомнатную квартиру на улице Комбрига Потапова. Хоменко отказалась: по ее словам, жилье на 11-м этаже не подходит дочери с эпилептическими припадками и весом 120 кг. Медицинская комиссия это подтвердила.

Теперь семье предлагают компенсацию — по 600 тыс. рублей каждому из пяти собственников. Хоменко считает сумму недостаточной для покупки подходящего жилья в Крыму и просит оставить семью в отремонтированном доме.

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