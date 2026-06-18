Меркурис заявил о серьезном настрое России после инцидента в Ла-Манше

Британский военный аналитик Александр Меркурис заявил, что инцидент с фрегатом «Адмирал Григорович» и яхтой Bright Future показал готовность России действовать жестко, сообщает газета «Известия» .

Все произошло в проливе Ла-Манш. По словам Меркуриса, российская сторона показала, что при необходимости готова использовать оружие для выполнения миссии.

«Этот инцидент показывает нам, что россияне действительно настроены серьезно», — отметил он в эфире своего YouTube-канала.

Минобороны РФ 16 июня сообщило, что яхта Bright Future под флагом Великобритании пошла на опасное сближение с фрегатом. Российские моряки пытались связаться с судном и использовали сигнальные ракеты. Когда яхта продолжила сближение, фрегат сделал предупредительные выстрелы. После этого Bright Future изменила курс.

Норвежский профессор Гленн Дизен ранее заявил, что правительству Британии стоит оценить последствия инцидента и пересмотреть политику в отношении морских столкновений. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала действия «Адмирала Григоровича» правильными. По ее словам, по-другому британцы не понимают.

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