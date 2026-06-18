Ветеринар Кедрова оценила риски дешевых кормов для животных
Ветеринар Мария Кедрова оценила риски недорогих кормов для питомцев. Они не ядовиты, но при постоянном кормлении могут вредить здоровью, сообщает «Поясним за Тагил».
Кедрова назвала главной проблемой экономкормов не острые отравления, а хронический дисбаланс. При долгом использовании у животных чаще возникают болезни желудочно-кишечного тракта, ожирение, нарушения работы печени и почек.
Ветеринар также прокомментировала миф о «вредных усилителях вкуса» и зависимости от кормов. По ее словам, добавки формируют пищевое предпочтение: питомец привыкает к яркому вкусу и запаху и хуже принимает более сбалансированный рацион.
«Это не наркотическая зависимость, как иногда пишут в соцсетях. Но животное привыкает к яркому вкусу и запаху. Потом переход на более сбалансированный корм может восприниматься как отказ от еды», — пояснила специалист.
Кедрова назвала ошибкой частую смену вкусов и брендов. Сравнение экономкормов с фастфудом она сочла частично корректным. Владельцам ветеринар рекомендовала выбрать один полнорационный корм с учетом особенностей питомца и менять только его форму — сухую или влажную.
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