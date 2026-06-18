Глава МАГАТЭ Гросси призвал оптимизировать ООН

По его словам, организация нуждается в оптимизации. Гросси считает, что ее структуру надо привести к более стройному виду.

«Нам нужна более специализированная организация оптимального размера», — сказал он в интервью газете Financial Times.

По словам Гросси, который претендует на пост генсека ООН, в организации слишком много агентству, выполняющих одну и ту же функцию — дело доходит до трехкратного или даже четырехкратного повтора задач. Например, такая ситуация прослеживается в рамках климатических программ и программ развития.

Ранее Гросси уже критиковал текущее состояние ООН. Он заявлял, что организация не участвует в разрешении многих конфликтов по всему миру.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.