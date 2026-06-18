Стало известно, что погибшая при ударе по автобусу под Брянском была беременна

Виктория Горошко, погибшая при ударе ВСУ по автобусу, была беременна

Виктория Горошко погибла при ударе беспилотника ВСУ по автобусу с юными футболистами из Белоруссии в Брянской области. Женщина была беременна, сообщает RT

Мать единственной девочки в команде Елена Белая рассказала, что тоже должна была ехать в этом автобусе. Ее дочь играла в команде мальчиков, которая отправлялась на отдых в Геленджик, но накануне девочка сломала ногу.

«Мы сначала расстроились, что у нас не получилось поехать. Но, наверное, боженька нас сберег. Наш тренер Алексей Горошко в реанимации, у него рука раздроблена, знаю, что детки в тяжелом состоянии, от осколков они, получается, ранились», — рассказала Елена Белая.

Поездку в Геленджик планировали с февраля. Тренер СДЮШОР Гомеля Александр Козлов отметил, что дети из двух футбольных команд и их родители впервые собирались вместе выбраться на море.

Алексей Горошко предлагал ребятам сыграть с геленджикскими спортсменами. Его жена Виктория специально взяла отпуск, чтобы поехать с мужем.

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