Житель Прокопьевска заплатит штраф за обман с соцконтрактом

Жителя Прокопьевска признали виновным в мошенничестве с выплатой по соцконтракту

В Прокопьевске 35-летнего местного жителя признали виновным в мошенничестве с выплатой по соцконтракту. Он получил 350 тысяч рублей на пиццерию, но потратил деньги не по назначению, сообщает Сiбдепо .

По данным пресс-службы полиции Кузбасса, мужчина в октябре 2023 года подал заявление в органы соцзащиты на господдержку для развития собственного дела. Он приложил бизнес-план по открытию пиццерии и оказанию услуг в этой сфере.

После рассмотрения заявления с ним заключили социальный контракт и выплатили 350 тысяч рублей на покупку оборудования и техники. Однако фигурант потратил деньги, а о закупках отчитался подложными документами.

Осужденный признал вину, раскаялся и полностью возместил ущерб. Суд назначил ему штраф 100 тысяч рублей с рассрочкой на 10 месяцев.

Кроме того, суд наложил арест на автомобиль «Форд Фокус», принадлежащий осужденному, до фактического исполнения приговора.

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